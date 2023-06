Zidane snobe le PSG, c'est totalement validé

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus de deux ans que Zinedine Zidane n'officie plus sur un banc de touche. Depuis son départ du Real Madrid, le Français n'en demeure pas moins courtisé. Il a longtemps été annoncé que Zizou était la priorité du PSG. Zidane a finalement dit non, une décision validée par Alain Giresse.

Il y a quelques jours, au micro de Téléfoot , Zinedine Zidane avait fait part de son envie d'entraîner à nouveau au plus vite, ne fermant alors pas la porte à une arrivée en Ligue 1. En France, il a longtemps été annoncé comme une priorité du Qatar pour le PSG. L'été dernier, c'était la priorité pour remplacer Mauricio Pochettino. Mais voilà que Zidane avait décliné la proposition, préférant alors attendre pour l'équipe de France.

Scandale, cet amoureux de l'OM va signer au PSG https://t.co/CCXNlnjsdQ pic.twitter.com/1gWyyOEXR4 — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

« Il a eu raison »

Zinedine Zidane a ainsi lâché un non au PSG. Et aux yeux d'Alain Giresse, l'ancien entraîneur du Real Madrid a eu raison de prendre cette décision. En effet, au micro d' Europe 1 , il a expliqué : « Il a eu raison de refuser le Paris Saint-Germain ».

« Difficile dans le voir dans un club français »