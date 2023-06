Mercato : Voilà le plan de Zidane pour son avenir

Thibault Morlain

Cela fait maintenant deux ans que Zinedine Zidane n’est plus apparu sur un banc de touche. Le temps passe et tout le monde attend avec impatience de revoir le Français en fonction. Alors que l’avenir de Zizou est au coeur de nombreuses discussions, voilà qu’il pourrait encore patienter un peu avant de reprendre du service. Une tendance qui se confirme un peu plus pour Zidane.

Quand reverra-t-on Zinedine Zidane sur un banc de touche ? La question fait énormément réagir et le principal intéressé a fait part ce dimanche au micro de Téléfoot de son intention de revenir aux affaires. Pour autant, cela pourrait ne pas être pour tout de suite. Journaliste pour l’émission de TF1 , Saber Desfarges a en effet assuré : « De ce que l’on sait, il ne devrait pas reprendre un poste cet été. En revanche, l’été prochain, la donne pourrait être différente. Les planètes pourraient être alignées puisque du côté du Real Madrid, Ancelotti ne devrait plus être là et peut-être que l’été prochain, Zinedine Zidane sera de retour sur un banc ».

Mercato : Une énorme surprise annoncée en direct pour Zidane https://t.co/SKzJSJsfiJ pic.twitter.com/GudpuFo7FL — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Rendez-vous en 2024 pour Zidane

Ce lundi, Relevo est alors venu confirmer les informations données par Saber Desfarges sur le plateau de Téléfoot : Zinedine Zidane pourrait finalement attendre encore un an avant de reprendre du service. Comme l’explique le média ibérique, Zizou ne serait pas vraiment pressé et il n’aurait en plus reçu aucune offre qui l’intéresserait. Par conséquent, Zidane pourrait donc attendre jusqu’à l’été 2024.

Zizou ne lâche pas l’équipe de France

Et si Zidane est prêt à attendre un an de plus, c’est parce que les planètes pourraient enfin s’aligner pour lui… avec l’équipe de France. L’été prochain, les Bleus de Didier Deschamps disputeront l’Euro 2024 et alors que le sélectionneur n’a plu aujourd’hui la protection de Noël Le Graët, un mauvais résultat de l’équipe de France pourrait alors permettre à Zidane d’enfin prendre les commandes de la sélection. A suivre…