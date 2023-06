PSG - OM : Zidane ouvre la porte à une arrivée

Thibault Morlain

Cela fait maintenant deux ans que Zinedine Zidane a quitté son poste d’entraîneur du Real Madrid. Est-ce alors enfin le moment de revenir aux affaires pour le Français ? L’avenir de Zizou fait énormément parler depuis plusieurs mois maintenant. Zidane est annoncé un peu partout, y compris du côté de la Ligue 1 avec le PSG ou encore l’OM. Une arrivée dans l’Hexagone évoquée d’ailleurs par le principal intéressé.

Pour Zinedine Zidane, l’objectif était clair : remplacer Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France après la Coupe du monde. Finalement, le sélectionneur des Bleus a prolongé, chamboulant alors les plans de Zizou. Désormais, l’ancien entraîneur du Real Madrid cherche un nouveau projet dans un nouveau club. Les rumeurs se multiplient d’ailleurs à propos de Zidane, qu’on annonce quelques fois en Ligue 1. Le Français a longtemps été le rêve du Qatar pour prendre les commandes du PSG. Dans le même temps, les fans de l’OM se mettent à rêver d’un retour de Zinedine Zidane à Marseille. Un scénario qui pourrait être possible si jamais le club phocéen venait à être racheter.

« Il ne faut rien s’interdire »

Pourrait-on alors voir Zinedine Zidane sur le banc d’un club de Ligue 1 à l’avenir ? Ce dimanche, pour Téléfoot , l’entraîneur français s’est confié sur son avenir, ne fermant alors aucune porte pour la suite, y compris celle d’une arrivée en France. « Est-ce que c'est envisageable pour moi de retravailler en France ? Oui, il ne faut rien s'interdire. Il faut sentir les choses, les vouloir. Je sais ce que je veux aujourd'hui et ce que je ne veux pas. Je me dis juste : si cette pause est là c'est qu'elle doit être là, il faut accepter ce qui vient et on verra plus tard », a lâché Zidane.

