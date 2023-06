L’incroyable déclaration de Zidane sur Benzema

Jean de Teyssière

Entraîneur du Real Madrid entre 2016 et 2018, puis entre 2019 et 2021, Zinédine Zidane a eu la chance de côtoyer les plus grands footballeurs de la planète. Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Luka Modric, tous ont brillé sous les ordres du Ballon d'Or 1998, notamment lors des trois Ligues des Champions remportés successivement en 2016, 2017 et 2018. Les deux derniers joueurs cités sont d'ailleurs ceux qui ont le plus marqué Zidane.

Sans club depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane prend du bon temps et savoure les moments passés loin des terrains, même s'il le confesse : cette adrénaline lui manque.

« Il faut sentir les choses, les vouloir »

Interrogé par TF1 dans l'émission Téléfoot , Zinédine Zidane en profité pour parler un peu de tout et notamment de son avenir : « Retravailler en France c’est envisageable, il ne faut rien s’interdire. Il faut sentir les choses, les vouloir, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Si cette pause est là c’est qu’elle devait l’être, on verra plus tard. »

« Benzema me fait me lever de ma chaise »