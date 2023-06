Messi à la retraite ? Il fait une grosse confession

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sacré champion du monde avec l’Argentine en décembre dernier, Lionel Messi a récemment annoncé qu’il ne devrait pas jouer le prochain Mondial en 2026. Une déclaration qui émeut tout le monde en Argentine, y compris Lionel Scaloni, le sélectionneur. Ce dernier a fait un aveu sur l’avenir de la Pulga.

La saison prochaine, Lionel Messi ne jouera plus pour le PSG. L’attaquant argentin, en fin de contrat le 30 juin prochain, a annoncé son départ du club de la capitale. Malgré l’intérêt du FC Barcelone, c’est l’Inter Miami qui a raflé la mise. Pendant ce temps, Lionel Messi a retrouvé la sélection argentine avec laquelle il a triomphé en décembre dernier.

Messi ne jouera pas le prochain Mondial

Et ces derniers jours, un sujet fait débat : son avenir. Lionel Messi a récemment déclaré qu’il ne jouerait pas la prochaine Coupe du monde. Du côté de Lionel Scaloni, on se veut optimiste, même si le sélectionneur argentin sait déjà quel sera le sentiment général au moment de la retraite de la Pulga.

«On aimerait qu'il joue pour toujours»