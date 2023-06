«Il ne sera jamais Neymar et Messi» : Surprise, Kylian Mbappé prend cher !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au terme d'un match délicat à appréhender, l'équipe de France l'a emporté aisément à Gibraltar ce vendredi soir (3-0). Un match au cours duquel Kylian Mbappé a signé sa 39ème réalisation sous le maillot des Bleus. Malgré ce but inscrit sur penalty, Daniel Riolo s'est montré très critique envers la star du PSG.

Le match entre la France et Gibraltar a été à sens unique. Les hommes de Didier Deschamps l'ont aisément emporté ce vendredi soir (3-0). Olivier Giroud et Kylian Mbappé ont, chacun, inscrit leur but, sans pour autant être brillant tout au long de la rencontre. Et justement, Daniel Riolo a préféré s'attarder sur les erreurs commises par le joueur du PSG au micro de RMC .





« Il en a fait des tonnes »

« Il en a fait des tonnes. Il a ce défaut encore, c’est difficile de dire qu’il manque un match. (…) Il est toujours fort et on sait que ce mec-là peut être extraordinaire. Mais il a parfois quand même un truc qui me choque, c’est ce déchet technique qu’il est capable d’avoir. C’est complètement fou. Quand il perd autant de ballons mais surtout qu’il les perd parce qu’il veut tout faire, qu’il veut totalement tout monopoliser et qu’il joue façon rockstar genre show-off à vouloir en faire des tonnes… Je trouve que c’est symbolisé par la façon qu’il a de tirer les penaltys, d’une façon que je trouve débilissime. Cette espèce de course, comme un double-pas en NBA. Il se force à regarder le gardien, il le fait par mode parce que plein de mecs veulent tirer les pénos comme cela. Mais, tire normalement le péno bordel ! » a-t-il confié lors de l' After Foot.

« Ce ne sera jamais Messi ou Neymar »