Après Le Graët, l’un de ses proches va tomber

Noël Le Graët a quitté la présidence de la FFF après avoir été plongé dans de multiples affaires. Malgré sa démission, certains riches du Guingampais sont restés membres du COMEX à l'image d'Eric Borghini. Mais le président de la commission fédérale des arbitres pourrait être sur un siège éjectable car de lourdes accusations lui sont portées.

Plusieurs voix s'élèvent depuis des années pour dénoncer les agissements de différents haut-placés de la FFF. Les langues se sont déliées ces derniers mois et cela a entrainé la chute de Noël Le Graët, le désormais ex-président de la Fédé . Mais dans cette histoire, certains proches s'en sont bien sortis. Plusieurs personnalités s'accordaient sur le fait que tout le COMEX devait démissionner mais finalement, rien n'a changé. Eric Borghini a notamment conservé sa place mais il pourrait être impliqué dans un scandale sans précédent à cause de son inaction.

«Le système brille par sa perversité»

Dans son numéro de juin, le magazine So Foot a recueilli le témoignage de Nicolas Pottier, le Président du District de la Mayenne et coordinateur fédéral au sein de la Ligue de football amateur (LFA). Ce dernier a fait son coming-out en 2022 alors que certains de ses collègues n'osent pas le faire. Il dénonce un « système qui brille par sa perversité . » « Dans la Direction technique de l’arbitrage, dans la Commission fédérale de l’arbitrage, et chez les observateurs, il y a des homos, mais là où le système brille par sa perversité, c’est que ces messieurs ne l’assument pas du tout », confie-t-il. Nicolas Pottier dénonce une omerta du milieu et incrimine notamment Eric Borghini, Président de la Ligue Méditerranée, Président de la Commission Fédérale des Arbitres et membre du COMEX, pour son inaction et son favoritisme dans certains dossiers mais aussi un de ses proches collaborateurs en la personne de Christophe Capelli, le manager des arbitres assistants secteur professionnel à la FFF.

