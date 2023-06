Le boss de l’OM fait un pari, c’est le jackpot

Thomas Bourseau

Le remplaçant d’Igor Tudor a tout juste été officiellement nommé en la personne de Marcelino. Pour Rio Mavuba, le président Pablo Longoria a fait une bonne pioche en offrant le poste d’entraîneur de l’OM à son ami de longue date.

Avec le départ surprise d’Igor Tudor au tout début du mois de juin alors que le technicien croate bénéficiait d’un contrat qui courrait jusqu’en juin 2024, Pablo Longoria a été contraint de trouver un nouvel entraîneur pour le remplacer. Pendant quelque temps, il a été question d’un rapprochement conséquent avec Marcelo Gallardo.

Gallardo a dit non, Fonseca a été retenu par le LOSC

Finalement, ne se sentant pas prêt à relever le défi OM dans ces conditions, Marcelo Gallardo a finalement dit non au président Pablo Longoria. Par la suite, l’OM a fait all-in sur Paulo Fonseca comme le10sport.com vous le soulignait le dimanche 18 juin, en vain. Finalement, c’est Marcelino, proche de Pablo Longoria depuis le milieu des années 2000, qui a hérité du poste d’entraîneur.

«Il a de vrais principes de jeu, et notamment à la récupération de balle»