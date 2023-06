Incroyable, Zidane vend la mèche pour son retour !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane ne devrait finalement pas prendre les rênes d’une équipe cet été et reporterait son retour aux affaires à 2024. D’ailleurs, sa prochaine destination pourrait avoir été subtilement indiquée.

Depuis mai 2021 et son deuxième départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est sans club. Comme il l’avait laissé entendre à L’Équipe en juin 2022, l’équipe de France était un objectif pour celui qui a déjà tout gagné en tant qu’entraîneur. Néanmoins, Didier Deschamps a été prolongé en tant que sélectionneur et maintenant ?

Le PSG en rêve, une offre saoudienne, la Juventus en embuscade

Zinedine Zidane aurait envie de prendre le temps de bien sélectionner son prochain challenge et ce, malgré les sollicitations qui sont nombreuses selon Saber Desfarges. Le journaliste de TF1 a confié que le PSG et ses propriétaires qataris cultiveraient toujours le désir de faire de lui l’entraîneur du club parisien. Du côté de l’Arabie saoudite, une offre aurait été formulée, tandis que la Juventus songerait à lui offrir les rênes de l’effectif de son ancien club.

Mercato : Zidane sort du silence sur son avenir https://t.co/qQCUdwbSqs pic.twitter.com/boukXRVpKo — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

Retour en 2024, Zidane tease la Liga et la Premier League

Néanmoins, toujours selon le journaliste Saber Desfarges, Zinedine Zidane ne devrait pas effectuer son retour aux affaires avant la clôture du mercato. Zidane serait plutôt susceptible de retrouver un banc de touche à l’été 2024, soit après l’Euro, et éventuellement après le départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid. D’ailleurs, Desfarges a bien souligné que Zidane suivait la Liga et la Premier League et savait ce qu’il voulait. De quoi jeter un froid sur la Ligue 1 à l’OM et au PSG ? Réponse à la fin de la saison prochaine.