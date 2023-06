Mercato : Révolution au PSG, le club prend une grande décision

Benjamin Labrousse

Trop souvent pointé du doigt à ce sujet les dernières années, le PSG souhaite désormais davantage s’appuyer sur son centre de formation pour le succès de l’équipe première. Avec les incorporations au groupe pro de joueurs comme Warren Zaïre-Emery, El-Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, ou encore Timothée Pembélé, le club parisien met en avant ses pépites. Auteur d’un gros travail à la tête des U19, Zoumana Camara a été récemment prolongé. Un choix de confiance symbole du nouveau projet sportif parisien.

Paris et ses alentours possèdent l’un des plus grands réservoirs de talents d’Europe. Considéré comme l’un des plus grands centres de formations de France, celui du PSG a vu éclore de nombreux talents ces dernières années. Désormais à la tête de l’équipe U19, Zoumana Camara semble être la personnalité recherchée par les dirigeants parisiens pour effectuer un lien entre les jeunes et le groupe professionnel.

Le PSG vire Galtier, une grande nouvelle tombe pour son successeur https://t.co/Uw1iPPfrMI pic.twitter.com/v3pQNlDlUz — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

« Il fallait choisir le bon timing pour le faire prolonger »

Finaliste du championnat de France U19, mais également auteur d’un parcours intéressant en Youth League, Zoumana Camara a convaincu la direction du PSG à la tête des U19. Ainsi, le 12 mai dernier le club parisien officialisait la prolongation de « Papus » jusqu’en 2024. Interrogé à ce sujet dans les colonnes de l’Équipe , le directeur du centre de formation Luca Cattani évoque une relation de confiance entre les deux parties. « Il fallait choisir le bon timing pour le faire prolonger même s'il était en fin de contrat. « Papus » était suivi par plusieurs clubs pro et c'est normal » .

« Je lui ai proposé de prolonger après une défaite à Lille »