PSG : Il jette un énorme froid après sa signature !

Fraîchement prolongé par le PSG jusqu’en 2024, Zoumana Camara restera donc pour l’instant l’entraîneur des U19 la saison prochaine. Mais l’ancien défenseur, qui affiche des grandes ambitions pour la suite de sa carrière de technicien, n’exclut pas la possibilité d’un départ dans un avenir proche pour devenir numéro 1.

Le 12 mai dernier, le PSG officialisait la prolongation de contrat de Zoumana Camara jusqu’en juin 2024 à la tête des U19. Une annonce surprise, étant donné que le jeune entraîneur était initialement annoncé dans le viseur du FC Sochaux qui lui faisait les yeux doux. Mais le verdict est finalement tombé, et Camara va poursuivre sa mission avec les jeunes du PSG…. du moins, pour le moment.

Camara justifie sa prolongation

Interrogé sur les ondes de Radio France Bleu , Zoumana Camara a expliqué la raison de sa prolongation avec le PSG alors qu’il aurait pu avoir des opportunités durant l’été : « Il y a des mots dans le vestiaire tels que le respect et la loyauté, ce sont des valeurs qui m’incarnent. Quand on passe 16 ans dans un club, forcément, avec le choix de vouloir entraîner, je me rapproche davantage de la sortie que de rester au club, par rapport à ce que j’inspire. Cependant, je ne me voyais pas dans une situation où le club décide de me renouveler et moi qui dis « bon d’accord, je mets le contrat de côté, j’attends pour voir ce que j’ai d’autre et si je ne trouve pas, je reviens vers vous ». Je ne trouvais pas ça correct », confie Camara.

« À un moment, la possibilité d’un départ se rapproche »