Surprise, le PSG annonce une signature !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les récentes révélations faisant état de sa volonté de quitter le PSG en fin de saison, Zoumana Camara vient de fixer son avenir ! L'entraîneur des U19 du club de la capitale vient d'officialiser sa prolongation de contrat jusqu'en 2024, alors qu'un intérêt du FC Sochaux était évoqué à son égard.

Le PSG vient d'officialiser une prolongation de contrat qui n'était pas vraiment attendue ce vendredi ! Elle ne concerne ni Lionel Messi ni Sergio Ramos, mais Zoumana Camara, l'entraîneur des U19, qui rempile donc jusqu'en 2024 au sein du club de la capitale. Une annonce surprise, d'autant que L'EQUIPE évoquait récemment la possibilité d'un départ du PSG en fin de saison pour Camara.

🔴🔵✍️ Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Zoumana Camara au poste d’entraîneur principal de l’équipe U19, pour une saison supplémentaire. Le technicien est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 12, 2023

« Je suis très heureux »

Le principal intéressé semble ravi de cette décision comme il l'explique dans le communiqué du PSG : « Je suis très heureux de prolonger pour une saison supplémentaire et de poursuivre le travail réalisé depuis maintenant deux ans auprès de l’équipe U19. Être à la tête de la deuxième équipe du club, c’est une vraie responsabilité à mes yeux. Nous disposons de joueurs très talentueux au sein du Centre de Formation. Mon objectif est d’assurer leur développement et de les guider pour qu’ils atteignent le plus haut niveau possible, tout en continuant à enrichir mon expérience et mes compétences en tant qu’entraîneur », indique Zoumana Camara.

Le PSG ravi de cette annonce