Messi claque la porte et rend un énorme service au PSG

Jean de Teyssière

Dans son optique de réaliser un mercato pour construire une équipe autour de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain aurait visé le milieu de terrain de Manchester City : Bernardo Silva. Le Portugais voudrait quitter le club rejoint en 2017 et l'intérêt du PSG ne le laisse pas insensible. Cette opération pourrait en plus être facilitée par le départ de Lionel Messi, qui allège considérablement la masse salariale.

Le PSG continue de scruter les bonnes affaires sur le marché des transferts. Après les probables arrivées de Marco Asensio, Milan Skriniar et Manuel Ugarte, le club de la capitale vise un milieu de terrain, pouvant également évoluer sur le flanc droit en attaque. Le prix pourrait être très élevé mais le récent départ de Lionel Messi pourrait faciliter la transaction.

Plus de 70M€ pour Bernardo Silva ?

Pour recruter Bernardo Silva, le PSG va devoir sortir le chéquier. Manchester City et le Portugais sont toujours sous contrat jusqu'en 2025 et les Citizens évaluent leur joueur à 70M€. Mais la rivalité entre les Emirats Arabes Unis et le Qatar, respectivement propriétaires de City et du PSG pourrait mettre des bâtons dans les roues parisiennes et voir le montant demandé exploser. Selon AS , les dirigeants mancuniens ne voudraient pas voir Bernardo Silva filer au PSG, à condition que le PSG mette vraiment la main à la poche.

Les départs de Messi et Ramos aident le PSG