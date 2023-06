Le PSG prépare un incroyable coup à 220M€ pour Mbappé

Jean de Teyssière

Le mercato parisien version été 2023 pourrait frapper très fort. Alors que trois recrues semblent être destinées à rejoindre le club parisien (Asensio, Ugarte et Skriniar), Bernardo Silva pourrait également suivre, tout comme Victor Osimhen. Tous ces joueurs à vocation offensive semblent être choisis pour combler Kylian Mbappé et ça va coûter très cher pour le PSG, car le tout pourrait avoisiner la somme de 220M€.

Le mercato du PSG pourrait prendre une tournure XXL. Le fair-play financier va laisser le PSG tranquille cet été et les dirigeants parisiens comptent bien en profiter pour se renforcer dans tous les secteurs. Et le Qatar devra certainement sortir le chéquier pour combler Mbappé, Luis Campos voulant à tout prix créer une équipe autour du crack de Bondy avec deux joueurs de classe internationale.

Bernardo Silva à plus de 70M€

La piste la plus chaude du PSG en ce moment est celle menant à Bernardo Silva. Comme révélé par le10sport.com, le PSG serait passé à l'action pour Bernardo Silva et Kylian Mbappé souhaiterait même voir venir son ancien coéquipier à l'AS Monaco. Son transfert n'avait pas pu avoir lieu l'été dernier car les Citizens avaient apposé leur veto mais la situation est tout autre cette année. Selon le média espagnol AS , Manchester City, en raison des relations tumultueuses entre les Emirats Arabes Unis et le Qatar demanderait plus de 70M€ au PSG pour laisser partir le champion d'Europe 2023.

Osimhen à 150M€