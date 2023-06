Le PSG boucle un transfert, c’est déjà la panique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant le feuilleton brûlant du moment au PSG, Lucas Hernandez devrait être, selon toute vraisemblance, le prochain renfort du club de la capitale. Les discussions semblent très bien avancées avec le Bayern Munich, mais l’international français suscite déjà certaines interrogations quant à son état de santé.

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Cher Ndour, qui sera la prochaine recrue du PSG en cette période de mercato estival ? Le club de la capitale cherche du renfort à plusieurs postes, et notamment dans le secteur défensif. La piste menant à Lucas Hernandez (27 ans) semble s'être considérablement réchauffée ces derniers jours, et à en croire les dernières tendances, un accord a même déjà été trouvé entre le PSG et l'international français.

Le PSG discute avec le Bayern

RMC Sport a même annoncé mardi que la direction du Bayern Munich réclamait 50M€ pour accepter de céder Hernandez à un an de la fin de son contrat, tandis que de son côté, le PSG tente de faire baisser ce montant à hauteur de 30/40M€. Les deux positions se rapprochent, et sauf énorme rebondissement, Lucas Hernandez devrait donc être la prochaine recrue parisienne. Un pari ambitieux mais néanmoins très risqué pour le PSG, puisque le joueur revient d'une longue blessure, lui qui avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du premier match de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde au Qatar, l'hiver dernier.

