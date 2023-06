Vente OM : Un milliardaire à Marseille, il balance en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les rumeurs sur la possible vente de l'OM se font nombreuses au sein de la cité phocéenne. Certains annoncent une arrivée de l'Arabie Saoudite, d'autres une venue de Rodolphe Saadé, patron du groupe CMA-CGM. Pour Jean Viard, directeur des recherches au CNRS, un rachat de l'OM par l'homme d'affaires franco-libanais n'aurait rien de surprenant.

Où en est-on de la vente de l'OM ? Depuis plus de deux ans, les rumeurs se font nombreuses. Certains journalistes annoncent des tractations en coulisses et un accord imminent. Avec qui ? L'Arabie Saoudite est annoncée comme l'un des prétendants. Il est vrai que des émissaires saoudiens ont débarqué à Marseille ces derniers jours pour prendre la température selon les informations exclusives du 10Sport.com. Frank McCourt est à l'écoute et pourrait être tenté par une vente. Récemment, le nom de Rodolphe Saadé a, aussi, été, cité. Patron du groupe CMA-CGM, ce milliardaire implanté à Marseille est récemment devenu le sponsor de l'OM. Vise-t-il plus haut ?

« Il m’a dit qu’il n’achètera jamais l’OM »

Récemment, Daniel Riolo avait tenté d'éteindre l'incendie. « J’avais parlé il y a quelques mois d’un possible rachat de l’OM par la CMA CGM et j’ai reçu un appel la semaine dernière d’un des bras droit de Jacques Saadé. Il m’a dit que je pouvais arrêter d’en parler car cela ne se fera jamais. Il m’a dit qu’il n’achètera jamais l’OM » avait lâché le journaliste au micro de RMC.

« On est parti dans ces logiques-là »