Mercato : L’OM a trouvé ses nouvelles pépites

Le mercato estival a ouvert ses portes et il promet une nouvelle fois d'être agité dans la cité phocéenne. Depuis plusieurs jours, les noms fusent dans la presse concernant l'OM. Pablo Longoria viserait, entre autres, cinq pépites.

Les grandes manoeuvres vont débuter à l'OM. Après avoir bouclé l'arrivée de Marcelino, le club phocéen doit régler plusieurs dossiers chauds. Parmi-eux, les éventuelles prolongations de Sead Kolasinac et Alexis Sanchez ainsi que le probable départ de Mattéo Guendouzi. Pablo Longoria et ses équipes n'en oublient pas moins le reste. Le nouvel entraineur aura besoin de profils spécifiques et les équipes de recruteurs penchent pour des profils assez jeunes. Le parcours exceptionnel des U19 et des U17 a donné des idées à l'OM qui pourrait enfin laisser place à la jeunesse.

Quatre dossiers vivants

Le premier se nomme Kelian Le Pironnec. Le capitaine des U17 d'Amiens, finaliste malheureux du championnat face à l'OM, aurait tapé dans l'oeil des dirigeants. Selon Foot Mercato , le milieu de terrain de 17 ans devrait signer son premier contrat professionnel avec la formation marseillaise dans les prochaines semaines. Vient ensuite Alexis Kabamba, âgé de 17 également. L'attaquant arrive en provenance du Stade de Reims et il devrait imiter Le Pironnec en signant son premier contrat professionnel à l'OM.



Après ses deux profils très jeune et peut-être pas encore assez mûrs pour rendre service à Marcelino toute la saison, l'OM se serait penché sur deux autres joueurs avec plus d'expérience. Selon les informations de La Minute OM , Iliman Ndiaye intéresserait les Phocéens. L'attaquant sénégalais n'a cessé de clamer son envie de rejoindre son club de coeur dans les médias ces derniers mois et il pourrait bien réaliser son rêve cet été. Everton est également sur les rangs et proposerait 20M€ pour faire craquer Sheffield United. Un autre joueur âgé de 20 ans pourrait suivre. D'après L'Equipe , Andy Diouf serait un profil étudié par l'OM. Auteur d'une belle saison avec le FC Bale, le milieu de terrain est également pisté par le RC Lens.

