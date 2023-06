OM : Terrible nouvelle pour Payet, il peut craindre le pire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le départ d'Igor Tudor de l'OM pourrait être salvateur pour Dimitri Payet, qui entre dans sa dernière année de contrat, possiblement la dernière de sa carrière. L'international français ne veut pas louper sa sortie et espère obtenir sa chance sous les ordres de Marcelino. Mais le joueur va devoir se tenir à carreau s'il souhaite entrer dans la rotation.

La saison 2022/2023 ne restera pas dans la mémoire de Dimitri Payet. Le joueur a passé la quasi-intégralité de son temps sur le banc des remplaçants car Igor Tudor n'appréciait pas spécialement son profil. A 36 ans, le joueur s'est armé de patience pour affronter cette situation, et il pourrait bien être récompensé. Alors que la prochaine saison devrait être sa dernière avant une reconversion possible à l'OM, Payet espère soigner sa sortie.

Payet veut se racheter

« On ne m’a rien promis dans un club où je me suis toujours battu pour avoir du temps de jeu. Cette année a été compliquée, certes. Mais, à mon âge, j’ai encore appris. Je ne louperai pas ma sortie. Cette année a été exceptionnelle émotionnellement avec les supporters et, pourtant, c’est la saison où j’ai le moins joué. Je veux partir par la grande porte, et même à 36 ans, j’ai encore des objectifs qui me tiennent en éveil. Je me dis que je ne peux pas m’arrêter tant que je n’ai pas gagné quelque chose avec ce club » avait-il confié il y a quelques jours.

Marcelino ne lui fera pas de cadeau