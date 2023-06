OM : Il l'annonce, le calvaire est terminé pour Payet

Thibault Morlain

Un nouvel entraîneur va donc débarquer à l'OM. Igor Tudor ayant décidé de claquer la porte, Pablo Longoria est parti en quête de son successeur. Et désormais, tout indique que c'est Marcelino qui sera désormais aux commandes. Un changement sur le banc de touche qui rebat forcément les cartes pour tout le monde. On pense notamment à Dimitri Payet, qui a vécu un calvaire ces derniers mois à l'OM avec Tudor. Mais voilà que pour le numéro 10 phocéen, tout cela pourrait être terminé avec Marcelino.

L'été dernier, Dimitri Payet avait fait les frais du changement d'entraîneur à l'OM. Chouchou de Jorge Sampaoli, il n'entrait pas du tout dans les plans d'Igor Tudor. Le numéro 10 olympien s'est alors transformé en remplaçant de luxe, passant plus de temps sur le banc de touche que sur le terrain. Pour Payet, il a alors fallu ronger son frein sur le bord du terrain et se contenter de quelques minutes accordées par Tudor. Mais voilà que ça va à nouveau changer sur le banc de l'OM. Alors que l'arrivée de Marcelino est annoncée, cette fois, cela pourrait faire les affaires de Dimitri Payet.

OM : Le nouvel entraîneur programme son premier transfert ! https://t.co/pCyAzUg31g pic.twitter.com/uv8nLD0Yz7 — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

« Quel entraîneur n’aimerait pas avoir Dimitri dans son équipe ? »

Ancien joueur de Marcelino à Villarreal, Francis Coquelin a évoqué l'arrivée de l'Espagnol à l'OM. Et pour Le Parisien , il s'est notamment penché sur le cas de Dimitri Payet. Interrogé sur la future association entre Marcelino et le joueur de l'OM, Coquelin a expliqué que cela pourrait très bien fonctionner : « Quel entraîneur n’aimerait pas avoir Dimitri (Payet) dans son équipe ? Il n’a plus ses jambes de 20 ans, mais ça reste un joueur de très grand talent ».

« Entre les deux, ça peut très bien fonctionner »