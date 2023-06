OM : Il annonce du clash avec le nouvel entraîneur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Choisi par l’OM pour venir reprendre le flambeau d’Igor Tudor au poste d’entraîneur, Marcelino va débarquer au sein du club phocéen avec une méthode bien à lui et une certaine fermeté dans sa gestion du groupe. C’est du moins ce qu’annonce Kévin Gameiro, qui l’a côtoyé au FC Valence, et annonce que son arrivée à l’OM va faire des étincelles.

Après avoir exploré diverses pistes ces dernières semaines pour le poste d’entraîneur (Gallardo, Paulo Fonseca, Galtier), la direction de l’OM a finalement jeté son dévolu sur Marcelino. Un accord a été trouvé avec le technicien espagnol pour un contrat de deux ans, et il viendra donc succéder à Igor Tudor cet été. Mercredi soir, dans l’After Foot sur RMC Sport, Kévin Gameiro s’est confié en détail sur la méthode Marcelino et tout ce qu’il allait apporter à l’OM.

« Il a beaucoup de caractère »

Le buteur français a travaillé sous ses ordres au FC Valence lors de la saison 2018-2019, et dresse le portrait d’un entraîneur avec une certaine poigne : « C’est quelqu’un qui a beaucoup de caractère, qui a une philosophie de jeu basée sur le football espagnol. J’ai retrouvé un peu du Gourcuff en lui avec un 4-4-2 qui ne bouge pas souvent. Et voilà, il a ses idées qu’il veut mettre en place et pour les respecter, il sait se faire respecter. Il est très rigoureux sur certaines choses. Il y a des règles qui ne dérogent pas. Il est très exigent sur l’hygiène de vie, sur le poids » , indique Gameiro sur la méthode Marcelino.

Le roi des amendes