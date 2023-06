De grosses amendes vont tomber à cause de lui à l'OM !

Thibault Morlain

L'OM tiendrait donc enfin son nouvel entraîneur. Pour remplacer Igor Tudor, Pablo Longoria a visiblement décidé de faire confiance à Marcelino, un homme qu'il connait très bien. Le technicien espagnol serait désormais attendu à Marseille. Le vestiaire de l'OM a d'ailleurs été prévenu concernant de possibles amendes qui vont tomber.

Plusieurs fois, le nom de Marcelino a été évoqué pour entraîner l'OM. Cette fois, Pablo Longoria devrait bel et bien ramener l'Espagnol sur le banc phocéen. On attend maintenant Marcelino à Marseille, où il arrivera avec ses méthodes. Et voilà que pour certains joueurs, ça risque de coûter cher...

OM : C'est confirmé pour Galtier ! https://t.co/wR4yQsG1nS pic.twitter.com/HovrYtHKRV — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

« Quand un joueur est en surpoids, il est puni »

Visiblement, Marcelino ne laisserait rien passer concernant le poids de ses joueurs. Pour La Provence , Eduardo Esteve, journaliste pour la Onda Cero , assure ainsi : « Quand un joueur est en surpoids, il est puni. Il est très professionnel, mais il a besoin de joueurs aussi professionnels ».

« Ce n'est pas des petites amendes »