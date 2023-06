Incroyable, un joueur de l'OM victime de moqueries dans le vestiaire ?

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM a réalisé un coup historique. En effet, le club phocéen a lâché 32M€ pour recruter Vitinha. Ce dernier est ainsi arrivé de Braga, devenant à cette occasion le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Forcément très attendu, le Portugais n'a clairement pas répondu aux attentes depuis janvier. Et si Pablo Longoria s'était finalement trompé avec ce transfert ? Dans le vestiaire, ça ne manquerait pas de faire jaser...

Du côté de l'OM, on avait besoin d'un nouvel attaquant au mercato hivernal. Si Pablo Longoria s'était d'abord jeté sur Terem Moffi, ce dernier ayant préféré l'OGC Nice, c'est finalement Vitinha qui a été recruté. Le Portugais est arrivé de Braga dans le cadre d'un transfert record. En effet, Vitinha a été acheté pour 32M€ devenant tout simplement à cette occasion le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Le fait est que rapidement, des interrogations sont apparues sur le réel niveau de jeu du Portugais. Il faut dire que sur le terrain, Vitinha n'a clairement pas impressionné. Et voilà que les critiques ne viendraient plus seulement des observateurs, mais désormais aussi du vestiaire de l'OM.

« Ça rigole »

Présent au micro d' Europe 1 , Grégory Schneider s'est confié sur l'échec du transfert de Vitinha à l'OM. Il a alors fait une étonnante révélation, expliquant dans le vestiaire phocéen, on se moquerait visiblement du Portugais : « Ils se sont plantés sur Vitinha. À un moment donné, il va falloir arrêter la plaisanterie. Intéressez-vous à ce que ses coéquipiers en pensent, ceux qui s'entraînent avec lui. Vous auriez des surprises… Ça rigole ».

« On peut demander à Payet »