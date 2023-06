OM : Il l’avoue, Tudor s’est planté avec Payet

Arnaud De Kanel

Le courant ne passait pas entre Igor Tudor et Dimitri Payet. En se passant du Réunionnais, le coach croate s'était mis le Vélodrome à dos d'emblée. Pourtant, le meneur de jeu olympien aurait fait un bien fou à l'animation offensive de l'OM, en atteste ses apparitions en fin de saison. Igor Tudor a eu tout faux avec Dimitri Payet selon Daniel Xuereb.

Dimitri Payet a très mal vécu sa saison avec Igor Tudor. « J'ai respecté ses choix toute la saison. Pourtant, il aurait pu m'utiliser un peu plus. En tout cas, sur certains matches un peu fermés. Il avait ses idées, je n'entrais pas dans ses plans mais j'aurais aimé, parfois, qu'il me fasse un peu plus confiance », a notamment confié le meneur de jeu de l'OM dans un entretien accordé à France Football . Sa gestion n'a cessé de poser question et selon Daniel Xuereb, il aurait du être beaucoup plus utilisé par Igor Tudor.

Xuereb pointe la «mauvaise gestion» de Payet

« Mon avis sur la gestion de Payet ? Mauvaise gestion. C’est le joueur dans l’équipe, malgré ses 36 ans, bien qu’il ne défende pas, qui est capable de faire une passe décisive dans les 18 mètres adverses. Ça nous a manqués. Il a été jugé après Annecy, sur des matches où il n’a pas été bon, mais on l’a trop peu utilisé. Si on ne finit que 3e, c’est en grande partie par son manque d’utilisation », a-t-il regretté dans un entretien accordé à La Provence . Daniel Xuereb reste donc sur sa faim concernant Dimitri Payet.

«Il a montré sur des temps courts qu’il pouvait être décisif»