Mercato : L’OM dégaine une offre à 12M€ pour oublier Payet

Axel Cornic

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes et Pablo Longoria a fort à faire. Le président de l’Olympique de Marseille doit en effet trouver un nouvel entraineur, mais également renforcer un effectif qui a montré certaines lacunes cette saison. Ainsi, une offre aurait été formulée pour un visage bien connu de la Serie A...

Avec le départ d’Igor Tudor et en attendant son successeur, les cartes vont être redistribuées à l’OM. Comme souvent, le président Pablo Longoria devrait être très actif et cela pourrait notamment concerner l’attaque et le milieu, où les doutes sont les plus nombreux.

La fin de Payet ?

En fin de contrat, Alexis Sanchez n’a en effet toujours pas donné de réponse concrète à l’OM, tandis que Mattéo Guendouzi semble être un candidat parfait au départ. Mais que dire de Dimitri Payet ? Le meneur de jeu marseillais n’a que très peu joué cette saison et à 36 ans, certains assurent que son aventure est d’ores et déjà terminée.

« Je ne serai pas prêté, je serai là pour ceux qui ont pu en douter »

Lors d’un entretien accordé à France Football , Dimitri Payet a toutefois remis les choses à plat et a assuré vouloir poursuivre son aventure à l’OM. « J’ai toujours dit que j’arrêterai quand le corps ne suivra plus » a assuré la star marseillaise. « Encore à l’OM la saison prochaine ? Je ne serai pas prêté, je serai là pour ceux qui ont pu en douter. Et encore longtemps j’espère ».

L’OM se fait rembarrer pour Luis Alberto