Miraculé, le FC Nantes veut boucler 3 signatures

Grace à une victoire acquise non sans mal face à Angers et au revers d'Auxerre contre le RC Lens, le FC Nantes s'est sauvé et évoluera en Ligue 1 la saison prochaine. Le président Waldemar Kita commence à dessiner les contours du nouveau projet et il compte bien prolonger trois joueurs de l'effectif.

Nommé suite au licenciement d'Antoine Kombouaré, Pierre Aristouy a réussi sa mission, à savoir maintenir le FC Nantes en Ligue 1. Maintenant, les Canaris doivent s'occuper du mercato, un élément qu'il ne faudra pas prendre à la légère s'ils veulent s'éviter une nouvelle saison chaotique. Et avant d'aller piocher dans différents clubs, Waldemar Kita veut poursuivre l'aventure avec trois joueurs phares.

Prolongation en vue pour Coco

Marcus Coco a disputé 36 rencontres toutes compétitions confondues avec le FC Nantes cette saison mais il sera en fin de contrat dans trois semaines. Pourtant pas très décisif, il aurait les faveurs de Waldemar Kita. D'après les informations de Ouest-France , le président du FC Nantes voudrait le prolonger en priorité. Viennent ensuite deux autres dossiers un peu moins urgents.

Moutoussamy et Girotto prolongés ?