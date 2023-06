Sauvé, le FC Nantes annonce du lourd sur le mercato

La rédaction

Les supporters du FC Nantes ont poussé un grand ouf de soulagement. Les Canaris ont obtenu leur maintien lors de la dernière journée de championnat, grâce à leur victoire face à Angers (1-0). Un rappel à l'ordre pour ce club historique du championnat de France, qui doit absolument se reprendre pour éviter un destin à la Saint-Etienne. Conforté à son poste d'entraîneur, Pierre Aristouy souhaite profiter du prochain mercato pour rebattre les cartes et renforcer son groupe.

Quatre à cinq recrues attendues ?

« On a évoqué la situation des joueurs, ciblé les postes qui nécessitent un recrutement. Il faudra un latéral gauche car Quentin (Merlin) n’en est plus un. Jaouen (Hadjam) peut en être un, même si je pense qu’il est à l’aise dans un rôle plus offensif. Il faut se poser la question de la défense centrale, du gardien en cas de départ de d’Alban (Lafont). Au milieu, je pense qu’on doit avoir plus d’impact et d’explosivité. On a besoin d’un joueur capable de gagner des mètres par la conduite de balle et de casser des lignes. Plus haut, il faudra peut-être remplacer Ludovic Blas. J’aimerais deux profils différents, un dans le registre du ressenti et du jeu de Quentin, un autre avec plus de vitesse et d’explosivité » a lâché l'entraîneur du FC Nantes, qui entend s'appuyer sur sa colonne vertébrale composée de quelques cadres.

