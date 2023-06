Il annonce un mercato de folie au FC Nantes

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison plus que compliquée, le FC Nantes a finalement assuré son maintien à la dernière journée grâce à une victoire contre Angers (1-0). Néanmoins, afin d’éviter une nouvelle saison galère, les Canaris s’apprêtent à vivre un été très mouvementé comme l’explique Denis Balbir.

Le FC Nantes a finalement réussi à se maintenir en venant à bout d'Angers lors de la dernière journée de Ligue 1. Pierre Aristouy a ainsi réussi sa mission de sauver les Canaris qui vont désormais devoir affronter un été capital pour se relancer et éviter une nouvelle saison galère. Denis Balbir ne cache pas son inquiétude pour l'avenir des Nantais.

«L'avenir des Canaris est assez flou»

« Maintenant le FC Nantes doit penser à la suite. L'avenir des Canaris est assez flou. On ne sait pas qui sera le coach. Quelle sera l'équipe l'an prochain ? Nantes a besoin de se stabiliser pour ne plus vivre des fins de saison aussi stressantes que celle-ci ou celle d'il y a deux ans... Quand on sait que des pièces maîtresses de l'effectif comme Ludovic Blas ou Alban Lafont vont sans doute partir, cela situe l'ampleur du chantier. La parenthèse européenne est refermée, Nantes doit maintenant tout reconstruire. Ce sera compliqué », écrit le journaliste dans sa chronique sur BUT Football Club , avant de poursuivre.

«J'espère que le président Kita aura la volonté de construire quelque chose»