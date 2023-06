PSG : Projet à 1,4Mds pour Messi, sa famille peut tout gâcher

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Partagé entre le FC Barcelone, l'Inter Miami et Al Hilal, le vétéran argentin de 35 ans pourrait dire non à l'offre saoudienne d'environ 1,4 milliards d'euros à cause de sa famille. En effet, le clan Messi serait réticent à l'idée de vivre plusieurs années dans le désert du Golfe avec les trois enfants du joueur.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec le club de la capitale, le vétéran argentin de 35 ans va prendre le large librement et gratuitement le 30 juin. En effet, Lionel Messi et la direction du PSG ont annoncé leur séparation il y a quelques jours. Mais quelle sera la prochaine destination de la Pulga ?

Un contrat à 1,4Mds attend Messi en Arabie Saoudite

Selon les informations de L'Equipe , Lionel Messi aurait le choix entre le FC Barcelone, l'Inter Miami et Al Hilal pour le moment. Et malgré la possibilité de percevoir environ 1,4 milliards d'euros, le numéro 30 du PSG pourrait dire non à l'Arabie Saoudite.

La famille Messi hésite à vivre en Arabie Saoudite