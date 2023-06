PSG : Coup de théâtre, un proche de Messi fait une grande annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La situation évolue dans le dossier Lionel Messi. Après avoir quitté le PSG samedi dernier, l'international argentin aurait fait passer le message à son entourage qu'il souhaiterait retourner au FC Barcelone la saison prochaine. Proche du champion du monde, Sergio Busquets espère que ce transfert verra le jour durant l'intersaison.

Messi, c'est fini ! Après deux ans de bons et de loyaux services, l'international argentin a pris la décision de ne pas étirer son bail au PSG. Désormais, le champion du monde vise un retour au FC Barcelone comme l'a annoncé son père, présent en Catalogne ce lundi. « Leo veut revenir au Barça et j'aimerais qu'il y revienne aussi. Nous sommes convaincus que Leo peut revenir » a lâché Jorge Messi, qui espère un accord dans les prochains jours, malgré les difficultés économiques de la formation. Ami de Lionel Messi, Sergio Busquets a, aussi, pris position dans ce dossier ce lundi.

Messi quitte le PSG, une énorme sanction peut tomber https://t.co/0sOBHctp92 pic.twitter.com/xp8WBJghsr — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

« Je l'aimerais pour tout ce que nous avons vécu »

« Je l'aimerais pour tout ce que nous avons vécu, pour la personne qu'il est, parce que je sais à quel point il aime le club. Je l'aimerais et je devrais l'avoir. En fin de compte, c'est le meilleur joueur de l'histoire, du monde et, évidemment, de notre club. Tout ce qu'il nous a donné, ce qu'il a fait durant l'âge d'or du Barça, dans la meilleure époque du club » a lâché le milieu de terrain, qui espère un terrain d'entente entre les différentes parties.

Busquets espère un retour au Barça