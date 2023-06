La bombe est lâchée, le père de Messi déballe tout pour son avenir

Thomas Bourseau

Un retour au FC Barcelone pour Lionel Messi ? Tout juste parti du PSG, l’Argentin témoignerait de l’aval de la Liga au plan de viabilité économique proposé par le Barça. Son père Jorge Messi s’est entretenu avec le président Joan Laporta et a fait part de sa confiance.

Lionel Messi n’est plus un joueur du PSG depuis l’officialisation de son départ le samedi 3 juin dernier. Et maintenant ? Relevo a fait savoir ce lundi midi que le FC Barcelone aurait reçu l’aval de la Liga concernant son plan de viabilité économique. De quoi redonner un espoir qui vacillait en interne au sein du vestiaire blaugrana selon The Athletic.

La Liga dit «ok» au Barça, réunion au sommet avec le clan Messi !

D’ailleurs, Joan Laporta n’a pas perdu de temps. Comme révélé par le journaliste Toni Juanmarti par le biais d’une vidéo, une réunion s’est déroulée ce lundi au domicile du président du FC Barcelone avec Jorge Messi, père et agent de la désormais ex-star du PSG. Et au vu des propos tenus par Jorge Messi, il semblerait les feux soient au vert pour son retour au FC Barcelone.

PSG : Coup de théâtre, le mercato de Messi est relancé https://t.co/UfyuKOTzpw pic.twitter.com/H7U4YzLKkf — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

«Nous sommes convaincus que Leo peut revenir»