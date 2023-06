PSG : Le rêve de Messi tombe à l’eau, tout est relancé

Thomas Bourseau

Lionel Messi de retour au FC Barcelone ? Cela semble être le rêve de l’Argentin. Néanmoins, après son départ du PSG, Messi verrait le Barça n’être plus qu’un doux rêve au point où le club blaugrana en perdrait son optimisme…

Lionel Messi n’est officiellement plus un joueur du PSG. Comme Sergio Ramos, le club de la capitale a officialisé le départ du septuple Ballon d’or en tant qu’agent libre cet été. Mais pour aller où ? Le FC Barcelone serait toujours sa priorité absolue, mais plusieurs obstacles se mettraient en travers de la route du Barça dans le dossier Messi.

Laporta veut se racheter auprès de Messi

Ce lundi, The Athletic souligne que le dossier Lionel Messi serait un choix personnel de Joan Laporta. Le président du FC Barcelone regretterait toujours à ce jour la manière dont Messi a dû plier bagage en 2021 et aurait à cœur de réparer sa relation avec l’Argentin. Pour ce faire, Laporta travaillerait sur la dernière danse de Messi au FC Barcelone. Et un accord potentiel permettrait au Barça de booster ses finances pendant la saison prochaine où le club jouera à Montjuic, dans un stade bien plus petit que le Camp Nou en rénovation pour au moins un an. La présence de Messi aiderait le FC Barcelone à attirer des sponsors et des fans du monde entier.

Le Barça perd son optimisme, Messi en a ras-le-bol