Galtier : Le PSG cible un entraîneur star, Neymar va adorer

Thomas Bourseau

Divers noms d’entraîneurs sont cités dans la presse pour l’éventuelle succession de Christophe Galtier au PSG. Un profil ferait l’unanimité au sein de la direction : Luis Enrique, pour le plus grand bonheur de Neymar...

Christophe Galtier sur le départ ? Le10sport.com vous a confié vendredi 2 juin que le PSG avait déjà de maintenir le natif de Marseille en poste pour la saison prochaine, à condition que Galtier soit suffisamment motivé à poursuivre à Paris. De son côté, L’Equipe a expliqué que l’Emir du Qatar aurait tranché pour une éviction de Christophe Galtier. Pour autant, Prime Video Sport confirmait samedi soir la tendance du 10sport.com , pas de décision de se séparer du technicien français en coulisse pour le moment.

Désaccord en interne pour Thiago Motta

Néanmoins, d’après Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne seraient pas sur la même longueur concernant l’éventuel successeur de Christophe Galtier. Il y aurait des discussions en coulisse et le président du PSG militerait pour Thiago Motta, figure forte du projet QSI. De son côté, le conseiller football Luis Campos ne serait pas emballé par Motta, jugeant que l’expérience du coach de Bologne n’est pas encore suffisante pour le PSG.

PSG : Interpellé par Neymar, Messi se lâche https://t.co/s8Q0c2rPCv pic.twitter.com/h3qQUrNXVM — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Neymar réclame Luis Enrique, Al-Khelaïfi et Campos valident