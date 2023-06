Séisme sur le mercato, le rêve est permis pour Messi

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi n’a finalement pas prolongé son bail et sera libre de s’engager dans le club de son choix. Au FC Barcelone ? Son père y croit et a vidé son sac après une entrevue avec le président Joan Laporta.

Lionel Messi a officiellement tourné la page PSG en toute fin de semaine dernière. Messi part sur un nouvel échec européen avec le PSG et surtout sur une défaite pour clôturer le championnat. Et maintenant ? Il semblerait que Lionel Messi prenne la direction du FC Barcelone malgré les efforts de l’Inter Miami et de la Saudi Pro League pour Al-Hilal.

Le plan de viabilité a été accepté par la Liga !

Selon Relevo , le plan de viabilité économique proposé par le Barça à la Liga, pour permettre au club de se libérer des moyens financiers suffisants pour son mercato ainsi que le retour de Lionel Messi. Dans la foulée, Joan Laporta aurait reçu à son domicile Jorge Messi, qui n’est autre que le père et représentant du septuple Ballon d’or, afin de négocier les grandes lignes de son retour au club.

«Leo veut revenir au Barça et j'aimerais qu'il y revienne aussi»