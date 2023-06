Après le PSG, Messi fixe un ultimatum

Thomas Bourseau

Lionel Messi semblait destiné à poursuivre au PSG et ce sont ses proches en personne qui l’ont fait savoir. Finalement, l’Argentin s’en est allé et refuserait d’attendre indéfiniment pour connaître son prochain club.

Après le Mondial remporté par son Albiceleste au Qatar en décembre dernier, tout s’est accéléré pour Lionel Messi, mais pas dans le bon sens. Alors qu’il était question d’un accord de principe trouvé entre le PSG et le clan Messi pour une prolongation de son contrat qui courrait alors jusqu’au 30 juin, Lionel Messi a fini par plier bagage en laissant le message suivant au PSG et à la ville de Paris. « Merci au club, à la ville de Paris et à ses habitants pour ces deux années. Je leur souhaite le meilleur pour la suite. ».

Messi a tout plaqué au PSG

Ce lundi, The Athletic a expliqué, par le biais de sources proches de l’opération, qu’il y a cinq mois de cela, il était convenu que Lionel Messi signe un nouveau contrat au PSG. Il n’en a cependant rien été, à cause de la cassure entre les deux parties et le naufrage en Ligue des champions face au Bayern Munich.

Une date butoir fixée par Messi à la semaine prochaine ?