Lionel Messi insulté, le PSG hallucine

Samedi soir, Lionel Messi disputait son dernier match au Parc des Princes. Cela n'a pas empêché certains supporters du PSG de siffler le Champion du monde lors de l'annonce des compositions d'équipe, mais également après le match à l'occasion des célébrations du titre. Une situation qui attriste Christophe Galtier, lui aussi conspué.

C'est désormais officiel, on ne verra plus Lionel Messi avec le maillot du PSG. L'Argentin a disputé son dernier match au Parc des Princes samedi soir, mais clairement son bilan est décevant, au point d'avoir encore été conspué par le public du Parc des Princes. Une situation qui a agacé Christophe Galtier qui n'a pas hésité à défendre son désormais ex-joueur.

Galtier monte au créneau pour Messi

« Je trouve que les sifflets sont très durs. A l’image de la saison, il a eu des périodes de bon et d’autre de moins bon. Je ne sais pas pour quelles raisons. Peut-être que dans quelques jours, dans quelques semaines, je trouverai une explication, des raisons pour comprendre le traitement réservé à Leo parce que je l’ai eu toute la saison, il s’est toujours très bien comporté, comme un grand professionnel. C’est un grand professionnel, c’est le plus grand joueur de l’histoire du football. Il a des stats intéressantes dans une saison où il a beaucoup, beaucoup (il insiste bien) joué avec en plus cette Coupe du Monde au milieu », assure le coach du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«Je trouve ça quand même surréaliste»