Mercato : Révolution à l’OM, le patron vide son sac

Thomas Bourseau

Igor Tudor n’aura fait qu’une saison à l’OM. Pour le remplacer, le président Pablo Longoria se mettrait en quatre en coulisse pour dénicher le plus rapidement possible son remplaçant. Le patron de l’OM a fait passer un message clair en conférence de presse.

Entre l’OM et Igor Tudor, c’est officiellement terminé depuis jeudi dernier et la conférence de presse qui s’est déroulée à Marseille. Samedi soir, dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1 au Vélodrome, l’OM s’est incliné face au Stade Brestois (2-1) pour la dernière de Tudor. Le Croate n’est plus en place et pour le remplacer, plusieurs noms circulent déjà dans la presse.

«Pour le prochain coach, il y a des contacts, oui»

C’est notamment le cas de Marcelo Gallardo, un temps annoncé au PSG, qui semble être devenu une piste chaude de l’OM comme Foot Mercato l’a révélé en fin de semaine dernière. En plus de Gallardo qui n’est plus en poste depuis son départ de River Plate à l’automne 2022, l’OM aurait des vues sur Marcelino ou encore Vincenzo Italiano. En conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria n’a pas manqué de souligner qu’il était en discussions avec divers coachs. « Pour le prochain coach, il y a des contacts, oui. Ce qui est important, c'est le profil et de bien connaître cet entraîneur ».

L'OM a fait une offre à une star ! https://t.co/ocB2hxDKPS pic.twitter.com/ClYta782Fr — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

«On veut maintenir la culture de travail, la rigueur, l'exigence et la discipline»