Mbappé reçoit une grande réponse pour son ami au PSG

Thibault Morlain

La saison étant désormais terminée, le PSG peut entièrement se concentrer sur son mercato. Alors que les premières recrues parisiennes se précisent, on attend également de voir qui fera ses valises cet été. Dernièrement, il était question d’un possible départ d’Achraf Hakimi. Mais voilà que l’agent du Marocain, proche de Kylian Mbappé, a mis les choses au point.

Cet été, ça va énormément bouger au PSG. Alors qu’on devrait voir arriver un nouvel entraîneur, au sein de l’effectif, il y aura aussi de nombreux mouvements. On va notamment regarder qui sera poussé vers la sortie. Certains pourraient également vouloir s’en aller. En ce sens, il avait été expliqué qu’Achraf Hakimi n’était plus forcément heureux au PSG et que le Marocain souhaitait s’en aller au mercato.

Mercato: Surprise, le PSG joue son joker pour Kylian Mbappé https://t.co/Oq3wYdFuEw pic.twitter.com/nnLa84jUVt — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

« Il a encore un contrat de trois ans »

Quid donc de l’avenir du grand ami de Kylian Mbappé au PSG ? Pour InterDipendenza , Alejandro Camano, agent d’Achraf Hakimi, a pris la parole. Il a alors expliqué : « Achraf est un joueur du PSG avec qui il a encore un contrat de trois ans ».

« Il est un joueur du PSG »