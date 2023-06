Une star fait paniquer le PSG, son clan lâche une terrible annonce

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Achraf Hakimi (24 ans) voudrait claquer la porte du Parc des Princes lors du prochain mercato estival. Interrogé sur la situation de son protégé, l'agent Alejandro Camaño a laissé entendre que l'international marocain souhaitait faire son retour à l'Inter Milan, où il était heureux.

Lors de l'été 2021, le PSG a arraché Achraf Hakimi à l'Inter. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale a réussi à faire plier les Nerrazzurri grâce à une offre de 70M€ au total, soit 65M€ plus 5M€ de bonus. Et malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, Achraf Hakimi aurait déjà des envies d'ailleurs, et ce, après avoir passé seulement deux saisons sous les couleurs parisiennes.

PSG : Réunion à Paris, coup de théâtre pour l’avenir de Messi https://t.co/9UjUOh7p2p pic.twitter.com/MCjYaNvsn2 — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Retour à l'envoyeur pour Achraf Hakimi ?

Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , Achraf Hakimi voudrait quitter le PSG lors du prochain mercato estival. A en croire le média espagnol, l'arrière droit de 24 ans souhaiterait faire son retour au Real Madrid, son club formateur. Et, comme l'a laissé entendre son agent, Alejandro Camaño, Achraf Hakimi est également emballé par l'idée de retrouver l'Inter.

«Il aime l'Inter, il était heureux à Milan, mais...»