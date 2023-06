Payet : Excellente nouvelle pour l’OM !

Benjamin Labrousse

Longtemps annoncé sur le départ, Dimitri Payet n’a toujours pas communiqué sur son avenir. Le meneur de jeu de l’OM possède encore une année de contrat à Marseille mais a connu une saison très compliquée sous les ordres d’Igor Tudor. Mais pour certains, l’arrivée prochaine de Marcelino sur le banc marseillais pourrait complétement relancer l’avenir du joueur de 36 ans.

Récemment interrogé sur un possible départ en retraite, Dimitri Payet rétorquait avec humour pour France Football : « J’ai toujours dit que j’arrêterai quand le corps ne suivra plus. Je viens de prendre une année sabbatique, je suis en pleine forme ! » . Peu utilisé cette saison sous Igor Tudor, le numéro 10 de l’OM pourrait rester marseillais l’an prochain.

OM : Le nouvel entraîneur arrive, il lâche une confidence surprenante https://t.co/Xjt4ayyQ55 pic.twitter.com/I6U8uRtZfk — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Marcelino, facteur décisif dans l’avenir de Dimitri Payet ?

Car dans les prochains jours, l’OM devrait accueillir son nouvel entraîneur. En effet, ce mercredi RMC Sport annonce que Marcelino a donné son accord pour parapher un contrat de deux ans en tant que coach du club phocéen. Le technicien espagnol a notamment dirigé sous ses ordres un certain Francis Coquelin à Valence. Pour le milieu de terrain français, Marcelino pourrait très clairement redonner confiance à Dimitri Payet la saison prochaine.

« Il devrait voir son temps de jeu considérablement augmenter avec Marcelino »