OM : Le nouvel entraîneur arrive, il lâche une confidence surprenante

Benjamin Labrousse

Depuis le départ de l’entraîneur Igor Tudor il y a désormais quelques semaines, l’OM se focalise sur l’arrivée de son successeur. Après les échecs successifs des arrivées de Marcelo Gallardo et de Paulo Fonseca (LOSC), le club phocéen semble être parvenu à conclure un accord avec Marcelino. Son ancien joueur à Valence Francis Coquelin est revenu sur sa relation avec le prochain entraîneur de Marseille.

Sur ce dossier, l’OM aura été maître dans le domaine de l’anticipation. Il y a plusieurs jours, FootMercato révélait que le club phocéen possédait plusieurs options concernant la succession d’Igor Tudor sur le banc marseillais. Ainsi, après l’échec menant à Marcelo Gallardo, le10sport.com vous révélait ce dimanche que la priorité des dirigeants marseillais se nommait Paulo Fonseca. Mais nous vous expliquions également que ce dossier allait être très complexe. Cela n’a pas manqué, et désormais, l’OM semble s’être mis d’accord avec Marcelino comme l’annonce RMC Sport . Le technicien espagnol de 57 ans devrait parapher un contrat de deux ans à Marseille.

L'OM reçoit un avertissement pour cette piste https://t.co/FjffFAVAcl pic.twitter.com/PA2tQd9Vro — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Francis Coquelin valide l’arrivée de Marcelino à l’OM

Ancien joueur sous les ordres de Marcelino à Valence, Francis Coquelin s’est livré sur son ancien superviseur dans un entretien accordé au Parisien . « J’ai entretenu une très bonne relation avec lui. Il m’a confié beaucoup de responsabilités au milieu de terrain. Je suis arrivé d’Arsenal avec l’étiquette d’un joueur à vocation défensive. Grâce à lui, j’ai eu la possibilité de m’exprimer davantage avec le ballon. J’ai à l’esprit un gros travailleur. Il s’appuie beaucoup sur la vidéo, et tactiquement, se révèle très pointilleux » .

« En Espagne, il est considéré comme une valeur sûre »