Mercato : Cette grosse opération était impossible pour le PSG

C’est désormais officiel, Ilkay Gündogan est un joueur du FC Barcelone. Ce lundi, le club catalan a annoncé l’arrivée du milieu de terrain allemand. Un très joli coup puisqu’il arrive libre de Manchester City. Gündogan ne rejoindra donc pas le PSG, où son nom avait circulé ces dernières semaines. Mais voilà que le club de la capitale n’avait visiblement aucune chance avec l’ex-protégé de Pep Guardiola.

Comme l’été dernier, le milieu de terrain semble à nouveau être l’un des chantiers du PSG pour ce marché des transferts. Une grosse mission donc pour Luis Campos qui aurait déjà bouclé l’arrivée de Manuel Ugarte en provenance du Sporting Portugal, moyennant 60M€. Mais ça pourrait ne pas s’arrêter là. D’autres renforts pourraient débarquer. Ça ne sera en revanche pas le cas avec Ilkay Gündogan. En effet, l’Allemand s’est engagé avec le FC Barcelone ce lundi, lui dont le contrat avec Manchester City touchait à sa fin. Une belle occasion file donc sous le nez du PSG, qui n’avait toutefois pas les faveurs de Gündogan.

« C’était Barcelone ou rien »

Pour The Players Tribune , Ilkay Gündogan a pris la parole pour expliquer son départ de Manchester City. Et alors qu’on l’annonçait dans les petits papiers du PSG, l’Allemand a avoué qu’il n’y avait que le FC Barcelone qui comptait à ses yeux en vue d’un départ cet été : « Si je partais, il n’y avait qu’un seul club au monde qui avait du sens. C’était Barcelone ou rien. Depuis que je suis petit, j’ai rêvé de porter ce maillot un jour ».

« Excité de jouer avec un autre entraîneur que j’ai admiré »