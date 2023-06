Scandale, cet amoureux de l'OM va signer au PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Bayern, Lucas Hernandez devrait défendre les couleurs du PSG la saison prochaine. En effet, l'international français serait tombé d'accord avec le club parisien, qui doit encore s'entendre avec l'écurie bavaroise. Toutefois, les supporters du PSG refusent d'accueillir Lucas Hernandez, qui est un fan inconditionnel de l'OM.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos a officialisé son départ libre et gratuit du PSG. Mais heureusement pour le club de la capitale, il a déjà bouclé la signature de son successeur. Alors que son bail avec l'Inter arrive à terme, Milan Skriniar va rejoindre le PSG pour 0€ cet été. Malgré tout, le club de la capitale veut s'offrir les services d'un deuxième défenseur central à l'intersaison : Lucas Hernandez.

«J'aime Marseille, je suis Marseillais»

Selon les informations de la Cadena Ser , le PSG aurait trouvé un accord contractuel avec Lucas Hernandez, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le Bayern. D'ailleurs, l'écurie parisienne serait sur le point de s'entendre avec le club bavarois d'après Foot Mercato . Après Milan Skriniar, Lucas Hernandez devrait donc renforcer la défense du PSG lors de cette fenêtre de transferts. Toutefois, les supporters parisiens ne sont pas du tout emballés par la signature du joueur français de 27 ans.

«Allez l'OM»