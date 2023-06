Ça brûle pour la prochaine recrue du PSG

Hugo Chirossel

Alors que l’arrivée de Milan Skriniar est encore en attente d’officialisation, le PSG avance sur le transfert d’un autre défenseur central. En effet, Lucas Hernandez se rapproche de plus en plus du club de la capitale ces derniers jours. Les dirigeants parisiens se seraient d’ores et déjà entendus avec l’international français et un accord avec le Bayern Munich pourrait bientôt être trouvé.

Si elles n’ont pas encore été annoncées officiellement, le PSG a déjà bouclé l’arrivée de trois recrues lors de ce mercato estival. Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte devraient porter le maillot parisien la saison prochaine, mais en plus de l’international slovaque, un autre défenseur central est espéré par le club de la capitale.

Accord entre le PSG et L.Hernandez

Dans cette optique, Lucas Hernandez semble se rapprocher de plus en plus de Paris. D’après la Cadena SER , l’international français (33 sélections) aurait trouvé un accord avec le PSG. Pour les dirigeants parisiens, il ne resterait plus qu’à s’entendre avec leurs homologues du Bayern Munich, où le contrat du défenseur de 27 ans court jusqu’en juin 2024.

Négociations à un stade très avancé avec le Bayern Munich