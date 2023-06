Le Real Madrid va réaliser son rêve, le PSG fulmine

Thomas Bourseau

Arda Güler (18 ans) a la cote sur le marché des transferts. Les routes du PSG et du Real Madrid semblent se croiser une fois encore. L’avantage reviendrait au club merengue qui mettrait sur pied deux stratégies pour le recrutement du milieu de Fenerbahçe.

En quête de jeunes talents, en atteste le coup Cher Ndour (18 ans) que le PSG aurait bouclé avec le Benfica Lisbonne, Luis Campos lorgnerait Arda Güler, milieu de terrain de Fenerbahçe du même âge que Ndour. Le conseiller football du PSG devrait éprouver bien des difficultés pour recruter Güler d’ici à la fin du mercato estival. La cause ? La concurrence et notamment du Real Madrid.

Le PSG l’attend, Arda Güler rêve du Real Madrid

Le journaliste Volkan Demir a révélé ces dernières heures que le FC Barcelone, le Milan AC, le FC Séville, le RB Leipzig ou encore le RB Salzbourg sont sur les rangs. Néanmoins, le Real Madrid serait le rêve d’Arda Güler. Et il semblerait que le club merengue soit déjà en train de planifier son arrivée, et pas forcément pour cet été.

Le Real Madrid a deux plans pour le transfert de Güler