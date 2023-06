PSG : Ça discute pour ce transfert à 100M€ 

Thomas Bourseau

Très en vogue depuis le Mondial au Qatar, Randal Kolo Muani est annoncé dans les plus grands clubs d’Europe y compris le PSG. Pourtant, Manchester United serait passé à l’action au grand dam du club de la capitale. La guerre est déclarée.

Randal Kolo Muani a vécu une saison faste à Francfort où il a débarqué du FC Nantes l’été dernier. Avec l’Eintracht, Kolo Muani a franchi un cap, au point où il a été appelé par Didier Deschamps en catastrophe pour le Mondial au Qatar après le forfait de Christopher Nkunku. Précieux en finale, il aurait pu être le héros de la nation si Emiliano Martinez n’avait pas repoussé sa demi-volée dans les ultimes moments de la finale de la Coupe du monde au Qatar.

Le PSG se frotte à Manchester United pour une star de Deschamps

De quoi donner des idées au PSG, prêt à faire de lui le compère d’attaque de Kylian Mbappé à Paris. Encore faudrait-il que le Paris Saint-Germain soit encore dans le coup. Annoncé comme courtisan depuis des semaines, le club de la capitale verrait Manchester United lui griller la priorité.

Manchester United a pris la température pour Kolo Muani