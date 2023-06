C’est confirmé, l’OM boucle un transfert à 7M€

Hugo Chirossel

Alors que la nomination de Marcelino au poste d’entraîneur a été officialisée, l’OM attend toujours sa première recrue du mercato estival. Ces derniers jours, la piste menant à Geoffrey Kondogbia, que le technicien espagnol a connu à Valence, prend de l’ampleur. Le milieu de terrain de 30 veut rejoindre le club marseillais et ce dossier devrait très bientôt arriver à son terme.

Après plusieurs semaines de recherche, l’OM a fini par trouver son prochain entraîneur. C’est Marcelino qui va prendre la succession d’Igor Tudor et il devrait faire son arrivée à Marseille avec son staff en fin de semaine, avant la reprise de l’entraînement prévue le 3 juillet. D’ici là, le technicien espagnol de 57 ans pourrait voir son nouvel effectif renforcé par l’arrivée de sa première recrue.

Il l'annonce, l'OM a bouclé «un recrutement intelligent» https://t.co/sqvFxWjIWS pic.twitter.com/i2XjR6IJ7f — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Kondogbia se rapproche de l’OM

En effet, Marcelino pourrait retrouver un de ses anciens joueurs lorsqu’il entraînait du côté de Valence : Geoffrey Kondogbia. L’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco, à qui il ne reste qu’une année de contrat, est sur le départ de l’Atlético de Madrid. L’international centrafricain aurait choisi de rejoindre l’OM, malgré un intérêt de Besiktas notamment.

Un transfert estimé à 7M€