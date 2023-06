Le PSG lâche une réponse à 40M€ sur le mercato

Thomas Bourseau

Le Bayern Munich se serait résigné à l’idée de laisser filer Lucas Hernandez, sachant pertinemment qu’il veut rejoindre le PSG. Néanmoins, bien qu’un accord ait été trouvé entre le club parisien et le joueur, il n’en est rien pour le Bayern Munich. Le prix de l’opération a été fixé, le PSG veut le renégocier à la baisse.

Lucas Hernandez est bien parti pour changer d’air. En effet, après quatre saisons passées en Bavière au Bayern Munich où il a tout bonnement tout gagné, le champion du monde tricolore aurait à coeu de connaître un nouveau challenge. Kicker affirmait il y a quelques semaines que le défenseur aurait fait savoir au vestiaire du Bayern qu’il aurait trouvé un accord de principe pour débarquer au PSG. Et ce n’est pas la Cadena SER qui affirmera le contraire. Selon le média espagnol, un terrain d’entente aurait en effet été convenu entre les deux clubs pour un transfert de Lucas Hernandez cet été, à un an de l’expiration de son contrat.

Le Bayern réclame 50M€, le PSG négocie

Le journaliste Fabrizio Romano a confié sur son compte Twitter qu’il ne manquerait plus qu’un accord entre le PSG et le Bayern Munich au niveau de l’indemnité du transfert. Tendance confirmée par RMC Sport ce mardi. Le média est même allé plus loin en évoquant la nature des discussions entre le champion de France et le champion d’Allemagne. Selon RMC , le Bayern Munich aurait fixé le prix de départ de Lucas Hernandez à 50M€. Une offre que Nasser Al-Khelaïfi refuserait de dégainer. Le président du PSG ainsi que les dirigeants parisiens estimeraient qu’une proposition comprise entre 30 et 40M€ serait plus adéquate, compte tenu de la durée restante du contrat du Français au Bayern, à savoir une année.

Rien de fait, l’optimisme règne