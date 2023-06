PSG - Mbappé : Un accord a été trouvé !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Un an après sa prolongation en grande pompe avec le PSG, Kylian Mbappé affole de nouveau le mercato. L’attaquant français a fait savoir à sa direction qu’il ne prolongerait pas jusqu’en 2025, le Qatar songe donc à le vendre. Mbappé aurait même déjà un accord avec le Real Madrid, qu’il parte l’an prochain ou cet été.

Le PSG ne s’attendait pas à vivre un été aussi mouvementé avec Kylian Mbappé. Prolongé en mai 2022, l’attaquant français a assuré aux trophées UNFP qu’il resterait à Paris l’année prochaine. Mais deux semaines après, Kylian Mbappé a envoyé une lettre à la direction du PSG pour lui faire comprendre qu’il n’activerait pas l’année supplémentaire présente dans son contrat. Un coup de massue pour le PSG qui n’avait absolument pas prévu cette éventualité.

Le PSG songe à vendre Kylian Mbappé

Alors forcément, le Qatar doit réagir. Cette fois, Doha ne veut pas se laisser faire et serait prêt à vendre Kylian Mbappé si jamais il ne prolonge pas. Le PSG devrait donc lui trouver un remplaçant, un dossier qui est forcément travaillé en parallèle. Mais encore faut-il que quelqu’un puisse s’offrir Mbappé. Le Real Madrid est cité mais le club madrilène a déjà lâché un gros billet sur Jude Bellingham, acheté pour plus de 100M€ au Borussia Dortmund.

PSG : Ça discute pour ce transfert à 100M€ https://t.co/iGmtFOlgqY pic.twitter.com/Ohk5e2Y3zG — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Il a déjà un accord avec le Real Madrid