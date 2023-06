Le PSG sort du silence et met les choses au point pour Mbappé

Thibault Morlain

Cet été encore, le marché des transferts est animé par le feuilleton Kylian Mbappé. Alors que le PSG aurait décidé de placer l'attaquant français sur la liste des départs, cela suscite de nombreuses rumeurs. On entend ainsi beaucoup de bruits concernant un possible transfert vers le Real Madrid. Qu'en est-il alors pour Mbappé ? Contacté par la presse espagnole, le PSG a mis les choses au point.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé qu'il n'activerait pas son option pour prolonger d'une saison supplémentaire. De quoi fâcher la direction parisienne, qui aurait alors mis le Français sur le marché des transferts. Cette fois, le PSG semble disposé à se séparer de Mbappé pour éviter un départ libre dans un an. Forcément, les regards se tournent alors vers le Real Madrid, intéressé de longue date par le natif de Bondy. Pour Florentino Pérez, l'occasion pourrait enfin être la bonne de s'offrir les services de Kylian Mbappé.

Aucune offre du Real Madrid

Kylian Mbappé quittera-t-il alors le PSG pour le Real Madrid ? De nombreuses rumeurs apparaissent à propos de ce transfert. La Cadena Cope a alors voulu y voir plus clair à propos de l'avenir du Français et pour cela, la radio espagnole a directement contacté le PSG afin d'avoir des réponses sur le cas Mbappé. Ainsi, dans un premier temps, à Paris, on a assuré n'avoir reçu aucune offre de la part du Real Madrid pour le champion du monde 2018.

Les fake news du dossier Mbappé