PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Neymar !

Le PSG se prépare à vivre un mercato mouvementé. Lionel Messi est déjà parti et s’il ne prolonge pas, Kylian Mbappé pourrait faire de même. Ce qui relance la situation de Neymar, mis sur le marché des transferts mais qui peut finalement voir son avenir s’écrire dans la capitale. Le Qatar n’envisagerait pas de perdre ses trois stars d’un coup.

Et Neymar, dans tout ça ? Depuis le début du mercato, le numéro 10 du PSG se fait plutôt discret. Lionel Messi est parti et Kylian Mbappé affole l’actualité depuis désormais deux semaines. La lettre envoyée à ses dirigeants a créé un séisme en interne, une situation qui n’a forcément pas échappé à Neymar. Le Brésilien est blessé depuis février dernier et le PSG ne s’en cache plus, un départ serait le bienvenu. Mais la donne a un peu changé.

Le Qatar ne veut pas perdre ses trois stars d’un coup

D’après les informations du journal L’Équipe , après avoir perdu Lionel Messi, le PSG ne s’imagine pas perdre Kylian Mbappé. Mais les dirigeants parisiens ont conscience que si l’attaquant des Bleus ne prolonge pas, il sera libre de partir dans un an. Son transfert est donc envisagé, ce qui relance totalement l’avenir de Neymar. En cas de départ de Mbappé, le Qatar n’accepterait sûrement pas de perdre ses trois stars.

PSG : Le Qatar fixe son prix, à combien doit partir Mbappé ? https://t.co/W8VaLGZrJR pic.twitter.com/4Isg7Ho0Q6 — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Neymar parti pour rester ?

Même si Neymar a forcément conscience que le PSG voulait le vendre, personne ne lui a jamais indiqué qu’il ne faisait plus partie des plans. A 31 ans et l’arrivée imminente de Luis Enrique, l’ancien joueur du FC Barcelone pourrait avoir son mot à dire. Neymar va retrouver un entraîneur qu’il connaît et s’il est épargné par les blessures, le métronome parisien pourrait redevenir un joueur important au PSG. Une option envisageable, même si de nombreuses conditions doivent être remplies au préalable. Notamment ses pépins physiques, un débat sans fin depuis son arrivée au PSG...